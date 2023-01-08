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العميد حاتمي: القوة الصاروخية من أهم الإنجازات الاستراتيجية الإيرانية

العميد حاتمي: القوة الصاروخية من أهم الإنجازات الاستراتيجية الإيرانية
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

إعتبر مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون الجيش، العميد أمير حاتمي، القوة الصاروخية من أهم الإنجازات الاستراتيجية في تطوير أسلحة إيران الإسلامية.

العالم - إيران

وأضاف حاتمي: إن العلماء الإيرانيين الشباب تمكنوا من إنتاج العديد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لمواجهة أي تهديد .

وأشار إلى القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأميركية في منطقة عين الأسد وعناصر مناهضة للثورة التابعة للاستكبار، وقال: إستطاعت القوات المسلحة، بتدمير القاعدة العسكرية الأميركية في المنطقة بعدة صواريخ دقيقة بعد الجريمة الكبرى للجيش الإرهابي الأميركي في اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني.

واعتبر مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون الجيش، قدرة البلاد على صنع أنواع المسيرات أمرا مذهلا، وأضاف: أن استحواذ إيران على الأنواع المختلفة من المسيرات القتالية والقاذفات والطائرات الاعتراضية والاستطلاعية والمسيرات الانتحارية، جعل إيران من أكبر خمس قوى في العالم في مجال الطائرات المسيرة.

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العميد حاتمي: القوة الصاروخية من أهم الإنجازات الاستراتيجية الإيرانية

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