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تأهيل 24 جسراً ودراسة لإعادة 15 جسراً تضررت بفعل الاعتداءات الإرهابية في سوريا

تأهيل 24 جسراً ودراسة لإعادة 15 جسراً تضررت بفعل الاعتداءات الإرهابية في سوريا
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أوضحت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا أنه تم تأهيل 24 جسراً على امتداد شبكة الطرق والجسور المركزية التابعة للمؤسسة مع وجود دراسة لتأهيل 15 جسراً من أصل 80 جسراً تضررت بفعل الاعتداءات الإرهابية، وذلك ضمن خطة إعادة الإعمار ووفق الإمكانات والتمويل المتاح.

العالم - سورية

وأشارت المؤسسة في منشور على صفحتها على الفيس بوك إلى استمرار العمل على زيادة معايير السلامة المرورية على الأوتسترادات والطرق المركزية، عبر رفدها بالإشارات والشاخصات التي يتم إنتاجها وتصنيعها محلياً في معمل الدوير التابع للمؤسسة، والقيام بتخطيط ودهان طرقي للمقاطع الطرقية ذات الأولوية المرورية والمناخية.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تتم متابعة الصيانة الدورية والإسعافية للمقاطع الطرقية المتضررة، وإصلاح أي عيوب تظهر ومعالجة التصريف المطري خاصة في طرطوس واللاذقية وحمص.

وبينت المؤسسة أن العمل مستمر لإنجاز طريق (حمص – السلمية حماة – حمص مصياف)، ووضع عدد من الجسور والتحويلات الطرقية في حلب ودير الزور وحماة بالخدمة.

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