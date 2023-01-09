الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صمن برنامج حكومته..

السوداني: للشباب الاولوية في أهداف استثمار الطاقات البشرية

السوداني: للشباب الاولوية في أهداف استثمار الطاقات البشرية
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب بمقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً متقدماً للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، حيث حضر اللقاء عدد من المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".

وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى أن " أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها".

واكد السوداني ان "المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب، وتمكينهم، وتيسير زجّهم في سوق العمل".

روابط ذات صلة

السوداني يوافق على إنشاء محطة إنتاج الكهرباء في ذي قار

السوداني: العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع الجميع

تشكيل لجنة لتحديد أولويات البنى التحتية والخدمات التي تحتاجها مدينة الكاظمية

السوداني يهنئ المسيحيين : "تنوعنا مصدر قوتنا"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله قاسم: السيِّد القائد الخامنئي العظيم في قمم المجد

السوداني يوجه باستمرار عمل نبيل جاسم رئيسا لشبكة إعلام العراق+وثيقة

قائد الثورة الاسلامية يلتقي حشدا من اهالي قم 

صمن برنامج حكومته.. السوداني: للشباب الاولوية في أهداف استثمار الطاقات البشرية

الدفاع الايرانية: تصرف الصحيفة الفرنسية المنحطة ذروة نفاق القادة الغربيين

بولسونارو يعلق على أعمال الشغب في برازيليا