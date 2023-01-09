درعا تتجه للطاقة البديلة ومبادرات أهلية تساهم في ذلك

العالم - صدى سوريا

هذا الواقع دفع الدولة السورية في درعا جنوب البلاد لحلول بديلة لمشكلة الكهرباء وضخ مياه الشرب وآبار المياه المخصصة الزراعة.

ولم يقف المجتمع الأهلي مكتوف الأيدي حيث ساهم في إيجاد حلول مع الدولة السورية وساهم في إيجاد حلول لمشكلة المياه التي كادت أن تصل إلى معاناة حقيقية.

مبادرات أهلية وجهد حكومي لتأمين مياه الشرب والخدمات في درعا كان أبرزها مبادرة أهالي جاعل التي نقل عنها الإعلامي فراس أحمد على صفحته وقال: "ما يزيد عن مليار ومئة مليون ليرة سورية، جمعها وجهاء مدينة داعر في درعا كتبرعات لتحسين الخدمات ضمن مبادرة فزعة جاعل ".

في ظل أزمة المحروقات وشح الكهرباء باتت بعض الخدمات ومنها مياه الشرب والري في درع تحتاج لحلول إسعافية لاستمرار تأمينها مع خدمات أخرى ما دفع الدولة السورية للتوجه نحو الطاقة البديلة في المحافظة الجنوبية.



ساهم المجتمع الأهلي بمبادرات كثيرة في درعا لمساعدة مؤسسات الدولة في عودة بعض الخدمات التي خربت على أيد المجموعات المسلحة والحصار الأميركي مبادرات عززت حالة التشاركية مع المؤسسات الحكومية لعودة بعض الخدمات في قرى وبلدات ريف درعا.

هذه المواضيع وغيرها ناقشها برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته مع كل من حسين الرفاعي أمين فرع حزب البعث في درعارياض البرغوث رئيس مجلس مدينة داعر بريف درعا.

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