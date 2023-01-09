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كاتب بحريني يحذر الحكومة من فقدان السيطرة..شاهد ماذا يقول

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط البحريني "يوسف الجمري" في تويتر مقطع فيديو يحذر فيه الحكومة من فقدان السيطرة في البحرين.

العالم-البحرين

ويحذر" عبد الله الكعبي" في الفيديو الحكومة من فقدان السيطرة...

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