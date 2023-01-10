ما هي حقيقة مرض المحكوم عليه بالاعدام، محمد قبادلو ؟

العالم - ايران

فقبل يومين انتشرت، شائعات في وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني المناهضين للثورة، تزعم أن حكم الإعدام بحق محمد قبادلو ومحمد بروغني ، اللذين أدينا بأعمال الشغب الأخيرة، على وشك التنفيذ. هذه الشائعات ادت الى تجمع عدد قليل من الناس، بمن فيهم عائلة محمد قبادلو امام سجن رجائي شهر.

بعد نشر هذا الخبر وخلق الأجواء التي حدثت قبل يومين، تبيّن أن شائعة إعدام هؤلاء المحكوم عليهم لم تكن صحيحة، لكن وسائل الإعلام المناهضة للثورة حاولت استغلال الكذبة التي روجت لها بنفسها لتحقيق بعض المكاسب وعزت عدم تنفيذ الحكم الى انه كان تراجعا من السلطات القضائية .

وقد أثيرت هذه المزاعم في حين أن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المحكوم عليهم لم يكن على جدول الأعمال في الوقت الحالي بسبب الإجراءات القانونية غير المنتهية، وكان نشر الأخبار المذكورة مجرد عملية لخداع عائلات المحكوم عليهم.

ادعاءات والدة قبادلو الكاذبة عن استشهاد كرم بور

في الفيديو الذي تم نشره مساء أمس من قبل والدة محمد قبادلو، كررت الاخيرة الادعاء الكاذب والغريب الذي قدمه محامي هذا الشخص في وقت سابق.

وزعمت والدة المحكوم عليه (قبادلو) أن الشهيد كرم بور استشهد في مكان آخر وأن ابنها لم يشارك في استشهاده. هذا الادعاء الغريب يثار بينما التحقيقات القضائية المفصلة والأدلة القضائية والاعترافات الصريحة للمتهمين تجعل احتمال وجود اي خطا في القضية شبه معدوم .

اعترف المتهم محمد قبادلو صراحةً أنه قاد سيارة لوالده باتجاه وحدة الشرطة في مدينة برند ودهس الضباط. شهادة الشهود وفحص الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمسرح الجريمة تؤكد جميعها هذه المسألة بوضوح. كما تم القبض على قبادلو في مكان الجريمة وبعد أن علقت درجة لرجال الشرطة تحت السيارة .

المتهم كان على علم بأعماله الإجرامية

ومن نقاط الغموض الذي أثير في هذه القضية ، والذي ذكرته والدته مرة أخرى الليلة الماضية ، موضوع مرض محمد قبادلو.

في 10 ديسمبر من هذا العام ، وبعد التحقيقات التي أجريت في محكمة الثورة ، عُقدت جلسة الاستماع في قضية المتهمين في المحكمة الجنائية بمحافظة طهران بحضور المتهم ، الشكات ، وعدد من شهود العيان على الواقعة وخبراء في الطب الشرعي ومحامي قبادلو المعين وكذلك والدي المتهم.

في هذا الاجتماع ، تم النظر في قضايا مختلفة من قبل القضاء. وكان من بين القضايا التي نوقشت مرض المدعى عليه ، وقد قدم ممثلو هيئة الطب الشرعي في البلاد تفسيرات وافية في هذا الصدد.

الطبيب النفسي التابع لهيئة الطب الشرعي بالمحكمة اوضح بأن إجراء الطب النفسي الشرعي يتم بطريقة عادة بعد إحالة العميل أو القضية إليه ، حيث يتم أولاً أخذ تاريخ نفسي من المتهم، واضاف : في هذا الوصف النفسي، نحصل على المعلومات الأولية وسجلات الحادث والعلاج من خلال الطبيب النفساني ، ثم يتم إجراء الفحوصات النفسية على العميل.

وتابع قائلا : الفحص النفسي والتاريخ هو النقطة الأساسية في رأي خبير الطبيب النفسي وهو موضح في الملفات. نظرا لأن لا يوجد لي فحص او اختبار خاص في الطب النفسي، يجب علينا فحص سلوك الشخص فيما يتعلق بالسلوك الذي قام به، وما إذا كان يعرف طبيعة هذا السلوك مسبقا ، وعواقب هذا السلوك بالإضافة إلى عواقب تلك الجريمة ، فإن تلقي هذه العلامات تساعدنا على التعليق على الحالة العقلية للشخص وقت ارتكاب الجريمة.

وتابع الطبيب النفسي التابع لهيئة الطب الشرعي الذي كان حاضرا جلسة المحكمة: إن المتهم قبادلو شرح بشكل كامل كيف وقع الحادث ، وجاء في بيان هذا الشخص أن لديه دافعا محددا ويعرف طبيعة الجريمة.

وأضاف: يذكر المتهم في سيرته الذاتية سجلات الاضطراب ثنائي القطب ، لكن الحقيقة أن المتهم ذكر زيارتين فقط في سيرته الذاتية ، كما ذكرها على أنها اضطراب ثنائي القطب. نحن نعلم جميعا ونعلم أنه في الواقع ، لا يتم تشخيص الاضطراب ثنائي القطب من خلال زيارة واحدة أو زيارتين للمريض والطبيب ، وربما يتطلب ذلك دخولًا متكررا إلى المستشفى.

وقال ا: إذا كان المتهم قد دخل المستشفى بشكل متكرر أو تم تشخيصه بمرض ما ، فإن مجرد تشخيص الاضطراب لا يعني أن الشخص ليس مسؤولاً طوال الوقت.

وأضاف: نحتاج إلى الحصول على معلومات حول المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بأسلوب السلوك وإبداء رأي مبني عليه. وفي التقرير الذي أعلناه ، ورد أن المتهم لديه تاريخ من الاضطرابات المزاجية ، لكن تشخيصنا هو في الغالب اضطرابات الشخصية التي تسبب سلوكيات اندفاعية والقيام بفعل فجأة ، ولكن من ناحية أخرى ، كان لديه الدافع للقيام بذلك وكان سلوكه تجاه الفعل الإجرامي هادفا ومبررا.

تجدر الإشارة إلى أنه في صباح يوم 22 سبتمبر من هذا العام ، وبسبب بعض الأحداث في مدينة برند ، حاول عناصر الوحدة الخاصة في الشرطة ، من خلال تواجدهم وتمركزهم في موقع عملياتهم ، إحلال الأمن ومنع مثيري الشغب من ارتكاب اي اعمال تخريبية.

بعد انتهاء مهمة ضباط الشرطة من الوحدة الخاصة وعند عودتهم إلى مقرهم ، هاجم محمد قبادلو ، كما اقر بنفسه وعن نية مسبقة ، بسيارته وبسرعة 100 كم وحدة الشرطة . وتوقفت سيارة المدعى عليه بعد اصطدامها بدراجات وحدة الإنقاذ. واستشهد في هذه الحادثة ضابط الوحدة الخاصة فريد كرم بور ، جراء اصطدامه الشديد بسيارة المتهم ، كما أصيب عدد من أفراد الوحدة الخاصة بجروح خطيرة.

بعد ارتكاب الجريمة حاول قبادلو الهروب، لكن بسبب وجود دراجة نارية تابعة لوحدة الإنقاذ عالقة تحت السيارة ، لم يتمكن من ذلك.

وبحسب الحكم الأصلي لمحكمة الثورة، فإن المتهم قبادلو متهم بالفساد في الأرض من خلال جرائم ضد السلامة الجسدية للناس والتدمير وأعمال ضد الأمن القومي للبلاد، مما أدى إلى الإخلال بالنظام العام وانعدام الأمن في البلاد وإلحاق الضرر بالناس والممتلكات العامة وحكم عليه بالإعدام وأدين وتأكد حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل المحكمة العليا بعد إعادة النظر فيه.