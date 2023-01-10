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ويكيبيديا أحدث ضحايا سياسات بن سلمان

الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصبحت موسوعة ويكيبيديا أحدث ضحايا سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث عملت الرياض على اختراق الموسوعة من أجل تغيير مضامين المقالات التي تتحدث عن القمع وحقوق الإنسان في السعودية.

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وفي طهران نفذ القضاء الايراني، عقوبة الاعدام بحق اثنين من قتلة روح الله عجميان الذي قتل وسحل في أحد شوارع مدينة كرج قرب العاصمة طهران.

علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي علی مقتل عجميان معتبرين ان ما تعرض له عند القتل، کان تعذيباً.

وفي السعودية، وبينما تسعى السلطات لطمس كل ما يدل على القمع وغياب حقوق الانسان في المواقع الدولية، هناك من يطالبها بالإلتفات قليلًا لما يعانيه المواطن السعودي في الداخل، لاسيما بعد السيول التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد. الأمر وصل إلى مرحلة سوء بحيث أصبح الناس يرون قوارب تجوب شوارع في السعودية بفعل السيول والبنى التحتية المتهالكة.

اما في فرنسا فقد تم اثبات صحة المثل الذي يقول إن حبل الكذب قصير. فلم تمض أيام قليلة على حادثة الرسوم الفرنسية المسيئة للرموز الدينية والوطنية في إيران، ودفاع باريس عنها بأنها حرية تعبير، حتى جاءت حادثة الممثل الفرنسي عمر سي لتكشف أن فرنسا لا تستطيع تحمل أي حرية تعبير حين يكون الرأي معارض لها. وهذا ما حصل. هجوم واسع على الممثل عمر سي وهو من أصول أفريقية بعد انتقاده تجاهل افريقيا والتركيز على أوكرانيا.

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