مغردون عراقيون: السعودية تخسر للمرة الثانية في العراق..

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احتفل العراق هذه الايام بافتتاح العرس الرياضي للنسخة 25 من بطولة كأس الخليج الفارسي لكرة القدم التي بدأت يوم الجمعة الماضية في مدينة البصرة الفيحاء وشاركت فيها منتخبات الدول العربية المطلة على حوض الخليج الفارسي اضافة الى العراق وسلطنة عمان واليمن.

وقد بدأت الدورة الرياضية المذكورة لكأس دول الخلیج الفارسي 25 في مدينة البصرة التي اكتظت بكثافة واسعة من زوار قدموا اليها من مختلف محافظات العراق كما شهدت حضورا واسعا للضيوف من مختلف دول الخليج الفارسي على نحو غير مسبوق، منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد ان وفد الى هذه المدينة التي تعتبر ثغر العراق الباسم، بالوفود الرياضية وبآلاف من المشجعين تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الخليج الفارسي لكرة القدم، للمرة الثانية في العراق، منذ 44 عاماً.

بمناسبة افتتاح هذه الدورة اللرياضية، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو": إنه كان من الرائع حضور حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس دول الخلیج الفارسي في البصرة بالعراق، وعبر في مقابلة صحفية عن سعادته قائلا: "أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم التنافسية قد عادت أخيراً إلى العراق لانه بلد محب لكرة القدم"، واضاف ان " كرة القدم هي السعادة وهي تمنح الأمل لكثير من الناس ولبلد بأكمله، وإن امتلاء الملعب والأجواء الرائعة في البصرة الليلة شهادة على ذلك".

كما هنأ إنفانتينو العراق والاتحاد العراقي لكرة القدم على الترحيب الحار وعلى جميع الجهود التنظيمية لهذه البطولة.

غرد الناشطون العراقيون في وسوماتهم المذكورة آنفا معبرين عن فرحتهم العارمة بفوز منتخبهم العراقي الذي حقق فوزا رائعا على المنتخب السعودي ضمن مباراة يوم امس الاثنين التي جرت على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الفيحاء وبنتيجة قاسية نزلت على صدور المنتخب السعودي ومشجعيه (2 - صفر).

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها العراقيون بمناسبة فوز منتخب العراق على المنتخب السعودي مساء امس الاثنين، حيث نشر حساب المغرد (سيد كرار | Sayed Karar) صورة من مباراة امس تتضمن في داخلها صورة اخرى بين ايادي الجمهور لقادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وعلق قائلا:

#العراق_السعوديه

ليس صورة فقط بل ثقافة وعي فكر و اعتقاد شبابنا المحبين للقادة

غرد حساب (عراقيشتاين) قائلا: السعودية مرتين خسرت بأرض العراق.

السعودية مرتين خسرت بأرض العراق. مرة بـ داعش و مرة بالطوبة

#العراق_السعودية

#العراق_يغلب_داعش

#المنتخب_السعودي

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