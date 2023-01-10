سفير إيران لدى موسكو يجتمع مع نائب أمين مجلس أمن روسيا القومي

العالم - إيران

وتناول اللقاء آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين البلدين والزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين .

كما تطرق لقاء جلالي وونديكتوف إلى موضوع متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لأمين مجلس الأمن الروسي باتروشيف إلى إيران، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية في شتى المجالات وخاصة في التبادل الاقتصادي وموضوع ممر شمال – جنوب ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التفاهم المبرمة سابقا وكذلك التشاور حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد اتفق الطرفان على استمرار المشاورات بين الجانبين بصورة منتظمة .