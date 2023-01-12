تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية

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واشارت مراسلتنا الى انه في هذه الاثناء تجمع شبان في محيط المنزل واندلعت مواجهات واشتباكات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمواطنين المتواجدين في أنحاء المنزل.

ولفتت مراسلتنا الى اطلاق قوات الاحتلال وابلا كثيفا من الرصاص الحي باتجاه الشبان العزل والمقاومين ما أدى لاستشهاد الشاب حبيب عبد الرحمن البالغ من العمر 25 عاما برصاصة برأسه ما أدى الى تهتك في دماغة واستشهد على الفور على أثرها.

وكان قد استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، واصفة إصابته بالحرجة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال 48 ساعة إلى 4 بعد استشهاد سمير أصلان (41 عاما) فجر اليوم الخميس في مخيم قلنديا جنوب رام الله، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) جنوب الخليل، وأحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) في مدينة نابلس شمالي الضفة.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، عبر صفحتها بتطبيق تليغرام، أنها تخوض "اشتباكا مسلحا مع قوة لجيش العدو الصهيوني في بلدة قباطية بجنين".

وباستشهاد كميل، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 منذ بداية العام الجاري بينهم 3 أطفال وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين و61 طفلا.

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