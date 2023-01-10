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مواد استخباراتية متعلقة بأوكرانيا وإيران عثر عليها في مكتب بايدن

مواد استخباراتية متعلقة بأوكرانيا وإيران عثر عليها في مكتب بايدن
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن من بين الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مكتب الرئيس جو بايدن كانت مذكرات استخباراتية متعلقة بأوكرانيا وإيران وبريطانيا.

العالم - الأميرکيتان

وأوضح المصدر لـ"سي إن إن"، يوم الثلاثاء، أن الوثائق السرية الـ 10 التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص، تعود للفترة بين عامي 2013 و2016.

وأضاف المصدر أن الوثائق تم العثور عليها داخل 3 أو 4 علب مع وثائق أخرى، غير سرية.

وكشف المصدر أن معظم الوثائق التي عثر عليها الخبراء القانونيون هي وثائق شخصية لعائلة بايدن، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم جنازة بو بايدن، نجل الرئيس جو بايدن الذي توفي في 2015، ورسائل التعزية.

يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت يوم الاثنين بأن نحو 10 وثائق سرية تعود للفترة التي كان فيها جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكي، تم العثور عليها في مكتب خاص لبايدن في نوفمبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن محامي بايدن الذين عثروا على الوثائق، أخبروا بذلك الأرشيف الوطني الأمريكي، الذي يجب أن تخزن فيه مثل هذه الوثائق حسب قانون السجلات الرئاسية.

وبدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا أوليا بشأن تخزين الوثائق الرسمية في مكتب خاص، ثم ستتخذ الوزارة قرارا ما إذا ستعين مدعيا لمواصلة التحقيقات في القضية أم لا.

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مواد استخباراتية متعلقة بأوكرانيا وإيران عثر عليها في مكتب بايدن

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