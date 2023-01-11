حقائق صادمة للمفتونين بالنموذج الغربي

العالم - انقلاب الصورة

وقال خبير اجتماعي في قناة دويتشة فيله الألمانية:"للحديث عن الغرب في العصر الحديث، لنتفق اننا لسنا في وضع يسمح لنا بإلقاء محاضرات اخلاقية علی أي شخص أخشی ان اقول اننا في الغرب لسنا في وضع يمكننا من التعالي علی الاخرين مثلما تحدثنا بالأمس نعيش في بلد في العصر الحديث حيث أعدمنا 60 مليون طفل في الرحم، نحن نحتفي بالشر والفجور في أكثر أشكاله جنونا وهذا ما نفعله في هذا البلد ومن ثم نعتقد اننا في وضع يسمح لنا بالذهاب واستعمار العالم ايديولوجياً ونخبرهم أنهم بحاجة الی ان يكونوا مثلنا المشكلة هي ان البلدان الاخری عندما نقول اننا نعطي هذا العرض بأنه يجب ان تكون مثلنا فإن أعضاء البلد الاخر ينظرون الينا كمجموعة من المسوخ غريبي الاطوار مرتبكين ينظرون الينا ويقولون حسنا، لاأريد ان اكون مثلك لماذا تريدني ان أكون مثلك، في بلدك حيث تعتقد ان الرجال يمكنهم الحمل، أعني أكثر من البلد الذي يعقم الأولاد الصغار لتحويلهم الی فتيات، فأنت تغير الأولاد الصغار جراحياً وطبياً لجعلهم فتيات وتعتقد اننا نريد ان نكون مثلك؟ انه ليس عرض مبيعات مقنع".

وقناة غربية اخری قالت:"من بين سكان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدولتان اللتان تمثلان ارقی ما بلغته الحضارة هناك 27 مليون مدمن للمخدرات و89 مليون مدمن للمشروبات الكحولية، 24 مليون امرأة تمارس البغاء بشكل قانوني ومرخص به، ثمان حالات قتل ترتكب كل 19 دقيقة، وحالتي اغتصاب ترتكب كل سبع دقائق، وهناك ثلاثة حوادث سطو كل 59 ثانية، وهناك 257 ألف طفل يتم اجهاضهم بشكل قانوني أو غيرقانوني، هذا يعني 257 ألف طفل يقتلون في الرحم بشكل قانوني، 21 مليون طفل يولدون كل عام خارج إطار الزواج، لايعرفون أباءهم، و2.8 مليون حالة انتحار كل عام لأشخاص لم يجدوا سبباً لمواصلة الحياة. هذه الاحصائيات الصادمة محزنة وهي في حد ذاتها أدلة ان مثل هذه المجتمعات ليست جديرة لتكون القدوة أو القادة".

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