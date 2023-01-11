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​​اعمال دولية جيدة وصلت الى مهرجان فجر السينمائي في ايران

​​اعمال دولية جيدة وصلت الى مهرجان فجر السينمائي في ايران
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي " محمد مهدي اسماعيلي " الى استلام مهرجان فجر السينمائي ​​اعمالا دولية جيدة، مؤكدا أن الافلام التي وصلت الى المهرجان سوف يتم عرضها في موعدها المقرر.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح له ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء وقال: ان احد الابعاد المهمة لمهرجان فجر السينمائي هو ايجاد نشاط اجتماعي، خاصة وان المهرجان الذي يعقد في ايران لانظير له في العالم لأنه مهرجان شعبي بحت.

واضاف قائلا: ان الشعب الايراني يشارك في هذا المهرجان ويختار الفيلم الذي يريده ويبعث على نشاط المجتمع من خلال حضوره الفاعل في مثل هذه المهرجانات.

وبخصوص الشائعات بحظر مهرجان فجر قال الوزير: ان مثل هذه الدعايات المغرضة ليست بالشيء الجديد حيث أنها قيلت في الماضي أيضا فهي تعود لعدة وسائل اعلامية عميلة في الخارج وتعقد آمالها على مثل هذه الشائعات التي تعتبر مصدر حياتها ومماتها.

وحول ماتردد من حظر خروج بعض الفنانين قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي: ان هذا الموضوع يجب أن يمر بمراحل قضائية ونحن في وزارة الثقافة أعلنا عن دعمنا لهؤلاء الفنانين الذين واجهوا مشكلة انطلاقا من واجبنا.

واضاف قائلا: ان بعضهم شاركوا في التجمعات أو قام بعمل يعارض القانون، فهؤلاء لاتربطهم أية صلة بالعمل الفني وهو أمر قضائي ويتم التعامل معهم حسب القانون القضائي.

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​​اعمال دولية جيدة وصلت الى مهرجان فجر السينمائي في ايران

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