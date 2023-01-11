دولة عربية تدرس اعتماد 3 أيام إجازة أسبوعية

العالم - عمان

ونقلت وسائل إعلام عمانية أمس الثلاثاء، عن وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية "سالم السعيدي"، قوله إن هذا النظام (3 أيام أسبوعيا) معتمد الآن في أكثر من دولة، ومنها دول مجاورة (في إشارة إلى الإمارات التي تطبق هذا النظام في الشارقة).

وأوضح أن "الوزارة أبدت مرونتها في بعض أنماط العمل، حيث إن هناك وزارات وهيئات حكومية قامت بتطبيق نظام العمل عن بعد، والعمل الجزئي وغيرها"، وفقا لصحيفة "عُمان" المحلية.

وتعتمد سلطنة عمان يومي الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتمدت إمارة الشارقة بدولة الإمارات نظاما يقلص أسبوع العمل الرسمي ليصبح أربعة أيام فقط، وإعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع، وهي الجمعة والسبت والأحد.

لكن بعض الإمارات الأخرى سمحت في بعض الأحوال بالعمل يوم الجمعة كنصف يوم، مع اعتماد السبت والأحد إجازة كاملة.

والإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، وتستعد سلطنة عمان لتكون الثانية.