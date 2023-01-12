الإيرانيون يحتفلون بعيد الأم ويوم المرأة .. فيديو وصور

العالم – إيران

واستطلعت مراسلتنا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران آراء وأجواء وهواجس عدد من المواطنين بهذه المناسبة، حيث قالت إحدى المواطنات: "يا رب يطول بأعمارهن.. أتينا لنأخذ ورد من أجل والدتي.. ولو أننا لن نجازيها بهذه الورود وهذه الهدية البسيطة. "

ويقول مواطن آخر مخاطبا أمه: "الجنة تحت أقدام الأمهات.. عيدك مبارك يا أحلى أم."

ويؤكد رجل آخر أن: "الأم مدرسة.. هي الحنان والحب.. تعبت وكبّرت.. هي عمود البيت.. دير بالك على أمك ياالبعدها وياك/ مو فوق الظهر ع الراس خليها/ الدنيا بلا أم ما تسوى بيها نعيش/ مالي بهيك دنيا وأمي ما بيها."

ويتخذ الأبناء هذا اليوم فرصة للتعبير عن امتنانهم وشكرهم لكل ما بذلته الأمهات من تضحيات وعطاء في سبيل إسعادهم، فالأم هي أهم وأكبر مدرسة يخرج منها الأبناء الصالحون الذين يعملون على تغيير وتطوير المجتمع والحياة.

ويقول مواطن آخر: "نجتمع مع العائلة بأكملها ونذهب إلى الوالدة، نقبل يدها ونقبل رأسها، ونبارك لها هذا العيد، ونأخذ لها أجمعين هدايا، ونبارك لها في هذا اليوم."

وتقول مواطنة من أهالي أهواز: "بمناسبة عيد الأم أتيت لأشتري هدية.. والهدية هي مجرد ذكرى فقط للتعب الذي تعبته، وأريد أن أقدرها، فهي تعبت وسهرت وجاهدت كثيرا من أجلنا."

وتقول أمّ من أهالي خوزستان لمراسلتنا: "الأم تعبت وسهرت و ربّت.. وجزاؤها عند رب العالمين.. الأم حنونة والأم طيبة."

في هذا اليوم تجتمع الأسرة في جو عائلي مبهج، ويلتف الأبناء حول أمهاتهم، dسشعرون بالدفء والحب، ويحرص الأبناء على تقديم بعض الهدايا الجميلة التي يعبرون بها عن مشاعرهم الجميلة تجاه أمهاتهم.

هذا وفتحت المرأة الإيرانية تاريخاً جديداً أمام أعين الناس في العالم، وأثبتت أنه يمكن للمرأة أن تكون امرأة وعفيفة وشريفة ومحجبة، وأن تمارس دورها في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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