أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 12 يناير 2023

جوان ..

تجمع شعبي إحتجاجي حاشد مقابل السفارة الفرنسية بطهران تنديدا بإساءة مجلة فرنسية للقائد.

وطن امروز ..

القوة البحرية تخطط لتوسيع نشاطاتها في أعالي البحار لتصل الى قناة بنما الإستراتيجية.

رسالت ..

الشيخ نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله لبنان يندد بتدريس الهولوكوست بمدارس الإمارات.

جمهوري اسلامي ..

قوى المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولات جنود الإحتلال الصهيوني إقتحام مدينتي جنين ونابلس بالضفة.

ايران ..

بيان مشترك لعشر منظمات دولية تعنی بحقوق الإنسان يشجب تصاعد القمع بالسعودية.

اطلاعات ..

مصرع أكثر من عشرين شخصا في هجوم إستهدف مبنى وزارة الخارجية الأفغانية بكابول.

افتاب يزد ..

أمريكا وكوريا الجنوبية تستعدان لإجراء مناورات تحاكي التصدي لهجوم نووي كوري شمالي محتمل.

ارمان ملي ..

الكرملين يؤكد إستعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن أوكرانيا.

ابرار ..

وزير خارجية ألمانيا يعد أوكرانيا بإرسال المزيد من السلاح وتسهيل إنضمامها لعضوية الإتحاد الأوروبي.

كيهان ..

منظمة العفو الدولية تعتبر سجن غوانتانامو وصمة عار أبدية سوداء بجبين أمريكا.

مردم سالاري ..

نقاشات ساخنة في بريطانيا حول عزم حكومة سوناك على تقييد حرية الإضراب عن العمل.

سياست روز ..

قادة البلدان الأوروبية يؤججون الحرب الأوكرانية في تنسيق ومواكبة بين الناتو والإتحاد الأوروبي.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( نتنياهو وخطر العصيان المدني المحدق ) ...

تتصاعد الاصوات التي تدعو لاعلان العصيان المدني في فلسطين المحتلة لاسقاط حكومة نتنياهو المصنفة بكونها الاكثر تطرفا وعنصرية حتى في مقاييس الكيان الصهيوني نفسه .

"إن هناك مخاوف جدية في فلسطين المحتلة من أن تجر سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة هذا الكيان لحروب تؤدي لزواله "

في هذا السياق دعا نواب بالكنيست لتنظيم عصيان مدني شامل لإسقاط هذه الحكومة قبل فوات الاوات, فيما حذر وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس من اندلاع حرب اهلية في الكيان نفسه بسبب تطرف وعنصرية هذه الحكومة .

ان هناك من يعتقد بفلسطين المحتلة ان نتنياهو بات العوبة بيد من هم اكثر تطرفا منه بحكومته الائتلافية, حيث يتحكم حزب القوة اليهودي بزعامة بن غفير وزير الامن, وحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش بتوجهات وسياسات هذه الحكومة. والحزبان لايعترفان لابوجود فلسطين ولا بوجود شعب فلسطيني ويطالبان بضم الضفة برمتها للكيان بما فيها القدس ويطالبان بإقامة ما يصفانه بالدولة اليهودية النقية.

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في جانب من ( التحليل السياسي الأسبوعي للأحداث ) عن الازمة الاوكرانية قائلة ..

الحرب الاوكرانية التي دخلت شهرها الحادي عشر تحولت وعلى عكس ما خطط له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الى حرب استنزاف لروسيا وبالطبع لاوكرانيا ايضا, ولا يبدو في الافق اية مؤشرات بامكانية حسمها من قبل ايا من الطرفين .

"إن روسيا لن تجلس الى طاولة المفاوضات على أساس عودة الأمور الى ما قبل الحرب وهذا ما عكسته شروطها للتفاوض"

وهي شروط رفضتها كييف جملتا وتفصيلا مطالبة بانسحاب الجيش الروسي من الاراضي الاوكرانية بالكامل اولا. وهكذا تستمر الحرب الاوكرانية حاملة معها مزيدا من التهديدات والتحديات للعالم, بتصعيد الغرب لدعمه العسكري لكييف وبزج روسيا للمزيد من القوات باوكرانيا.

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها ( تركيا ترسل قنابل عنقودية أمريكية الصنع لأوكرانيا )..

ازاحت نشرة فورين بولسي المقربة من وزارة الخارجية الامريكية الستار عن تزويد تركيا الجيش الاوكراني بقنابل عنقودية في نوفمبر الماضي لم يستخدمها في ميادين القتال بعد .

"إن هذا الموقف التركي يعكس إزدواجية صارخة , فأنقرة تحاول لعب دور الوسيط في الحرب الأوكرانية عبر التقرب من روسيا "

ومن هنا فان تركيا قد تواجه موقفا صعبا في حالة استخدام الجيش الاوكراني لهذه القنابل ضد القوات الروسية, وبطبيعة الحال لم تصدر اية ردود فعل من انقرة بشان تقرير فورين بولسي, وقد تشهد العلاقات الروسية التركية منعطفا خطيرا في حالى اثبات صحة هذا التقرير.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( اليابان ألعوبة بيد أمريكا وبريطانيا ) ..

تراهن امريكا وبريطانيا في اطار مخططاتهما ضد الصين على هواجس اليابان من تعاظم قدرات الصين لتحويل طوكيو الى رأس حربة اقليمية مقابل بكين.

"إن أمريكا تدعم بقوة مشاريع عودة طوكيو لحقبة العسكرتاريا اليابانية المعروفة ,وهي مشاريع طموحة لبناء قدرات عسكرية ضخمة"

والذي يحدث في الواقع اليوم هو تأجيج واشنطن للهواجس اليابانية من الصين وكوريا الشمالية لتحويل اليابان الى محور تكتل اقليمي في المحيط الهادئ في مواجهة بكين وبيونغ يانغ, تكتل يضم استرااليا وربما الفلبين وتايلند وبلدان اخرى في شرق اسيا.

ان هدف امريكا يرتبط والى جانب تحجيم قدرات الصين الاستراتيجية, الحيلولة دون بكين وتفعيل حلمها باستعادة تايوان عسكريا. ان امريكا تتحرك في اول خطوة بهذا المسار بتزويد اليابان بصواريخ متطورة مضادة للسفن والغواصات .

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( بن غفير يتحدى أجواء الإدانة ) ..

لا يبدو ان هناك حدودا لوقاحة وصلافة وتطرف وزير الامن الصهيوني الجديد ايتمار بن غفير الذي فجر اجواء ادانة اقليمية ودولية واسعة بتزعمه اقتحام للمسجد الاقصى على رأس مجموعة من المستوطنين الصهاينة ولم يكد يمضي على تسلمه منصبه سوى ايام قليلة .

"بن غفير أكد مؤخرا إستعداده لإقتحام المسجد الأقصى مرة أخرى مشددا على أنه لايهاب حركة حماس على حد تعبيره "

الا ان محافل نيابية ازاحت الستار عن واقع تسلله للمسجد الاقصى في ظل اجراءات امنية مشددة للغاية وبوجود انتشار عسكري امني صهيوني واسع النطاق خوفا من حماس ومن الغضب الفلسطيني بشكل عام. كما سخرت صحف بتل ابيب من تصريحات بن غفير الاخية مشيرة الى انها تعكس هلعه بحد ذاتها .