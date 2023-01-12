الجيش الأميركي يطلق منطاد مراقبة فوق حقل العمر في دير الزور

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وأوضحت أن المنطاد المثبت فوق الحقل يمكن لسكان القرى والبلدات المجاورة رؤيته بالعين المجردة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاقه مع ساعات الصباح الأولى، قبل أن تعاود إنزاله ليلاً.

وبالتوازي، استأنفت القوات الأميركية إطلاق مناطيد مراقبة فوق حقل كونيكو للغاز الطبيعي الذي تتخذ منه أيضاً قاعدة عسكرية غير شرعية في ريف دير الزور الشرقي، بعدما كانت قد أطلقتها منتصف العام الماضي، للحد من الهجمات على جنودها في الحقل الذي يضم أحد أكبر موارد الغاز الطبيعي في سورية.

يذكر ان هذا النوع من تجهيزات المراقبة، يحمل مجموعة من أجهزة الاستشعار المتطورة من بينها كاميرات فيديو ذات عدسات مقربة وأجهزة تصوير ليزرية لتحديد مدى الأهداف، كما يتيح التجسس على الاتصالات في المنطقة المستهدفة.

ويحتوي المنطاد التابع لسلاح الجو الأميركي على كاميرات ليلية ونهارية ورادارات تساعد في كشف الحركات في المنطقة، ويمكنه التحليق لمدة 14 يوماً على ارتفاع يصل لـ 2000 قدم، كما أنه مقاوم لسرعة الرياح.