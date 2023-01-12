الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

صورة عيدروس الزبيدي الى جانب ضابط اماراتي تثير الضجة على تويتر

صورة عيدروس الزبيدي الى جانب ضابط اماراتي تثير الضجة على تويتر
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لعضو المجلس الرئاسي في ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، "عيدروس الزبيدي" وهو جالس جنب ضابط اماراتي بشكل يوحي انه اقل شأنا من الاخير.

العالم- اليمن

واعتبر ناشطون يمنيون ان هذه الصورة تظهر من هو الآمر ومن هو الناهي، مؤكدين ان عيدروس كومبارس ينفذ توجيهات قوة العدوان.

وقال الصحفي اليمني صالح منصر اليافعي :

الحاكم الفعلي للمحافظات والمناطق التي تحت سيطرة الانتقالي ، أما الي جنبه مجرد عبد أجير يتلقى الأوامر من سيده !!!

وقال ناشط اخر:

حتى الكرسي حق العسكري الامارتي مرتفع اطول وامبر من حق عيدروس وهذا ماخذ الصداره.

وقال رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني:

عيدروس بجانب ضابط إماراتي والجلسة المؤدبة ما هو تعليقك للصورة ؟

وفي السياق قد كشفت تقارير إعلامية عن وصول مسؤول بجهاز المخابرات بدولة الإمارات إلى جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية برفقة ضباط أجانب، لتنفيذ أجندتها.

وذكرت أن طائرة ممثل حاكم إمارة عجمان عوض الجنيبي حطت في مطار سقطرى برفقة ضباط إماراتيين وأجانب.

وتعمل الإمارات لإحداث تغيير ديموغرافي وثقافي لهوية جزيرة سقطرى مع إيفاد عشرات السياح الأجانب بينهم إسرائيليين لها.

ودشنت دول التحالف منشآت عسكرية ومدرجات للطائرات والمروحيات مع مواقع ومراكز للمراقبة البحرية الإسرائيلية في عبدالكوري.

وتعد أحد أهم الجزر الواقعة باتجاه القرن الافريقي وخليج عدن، وتضم 6 قطاعات نفطية.

روابط ذات صلة

الحوثي مخاطبا دول العدوان: كيف تقاتلون قوما كل قبيلة منهم معسكر كامل؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هذه مطالب صنعاء من أجل مفاوضات شاملة مع دول العدوان

صورة عيدروس الزبيدي الى جانب ضابط اماراتي تثير الضجة على تويتر

شاهد..استشهاد شاب وإصابة 5 أخرين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة قباطية

وزير الخارجية التركي یتحدث عن احتمال لقائه بنظيره السوري مطلع فبراير المقبل

سيناتور أمريكي: نعتزم التحقيق باحتفاظ بايدن بوثائق سرية

ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجينز؟