صورة عيدروس الزبيدي الى جانب ضابط اماراتي تثير الضجة على تويتر

العالم- اليمن

واعتبر ناشطون يمنيون ان هذه الصورة تظهر من هو الآمر ومن هو الناهي، مؤكدين ان عيدروس كومبارس ينفذ توجيهات قوة العدوان.

وقال الصحفي اليمني صالح منصر اليافعي :

الحاكم الفعلي للمحافظات والمناطق التي تحت سيطرة الانتقالي ، أما الي جنبه مجرد عبد أجير يتلقى الأوامر من سيده !!!

وقال ناشط اخر:

حتى الكرسي حق العسكري الامارتي مرتفع اطول وامبر من حق عيدروس وهذا ماخذ الصداره.

وقال رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني:

عيدروس بجانب ضابط إماراتي والجلسة المؤدبة ما هو تعليقك للصورة ؟

وفي السياق قد كشفت تقارير إعلامية عن وصول مسؤول بجهاز المخابرات بدولة الإمارات إلى جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية برفقة ضباط أجانب، لتنفيذ أجندتها.

وذكرت أن طائرة ممثل حاكم إمارة عجمان عوض الجنيبي حطت في مطار سقطرى برفقة ضباط إماراتيين وأجانب.

وتعمل الإمارات لإحداث تغيير ديموغرافي وثقافي لهوية جزيرة سقطرى مع إيفاد عشرات السياح الأجانب بينهم إسرائيليين لها.

ودشنت دول التحالف منشآت عسكرية ومدرجات للطائرات والمروحيات مع مواقع ومراكز للمراقبة البحرية الإسرائيلية في عبدالكوري.

وتعد أحد أهم الجزر الواقعة باتجاه القرن الافريقي وخليج عدن، وتضم 6 قطاعات نفطية.