شاهد.. هذا ما قاله وزير الخارجية اللبناني حول المساعدات الايرانية

العالم - خاص بالعالم

وردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية، حول مدى امكانية أن يتخطى لبنان العقبة الاميركية لكي تصل الهبة والمساعدات الايرانية للشعب اللبناني، قال بو حبيب: "إن هناك محاولات جدية من أجل ان نستفيد من المساعدات الايرانية الى لبنان".

وتابع: "هناك عوائق هناك اختلاف سياسي في لبنان وهناك ضغوط خارجية، لكن المحاولة مازالت قائمة، ومتفقين مع الاخوة في ايران على استمرار هذه المحاولات".

بدوره اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب أن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء.



و أعرب عبداللهيان عن ثقته في وعي وقدرة التيارات السياسية اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت، وقال إن أمن وتطور لبنان من امن وتطور ايران والمنطقة.

واكد دعم طهران للمقاومة اللبنانية والفلسطينية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية، معلنا استعداد ايران التام لبناء معامل جديدة لتوليد الكهرباء في لبنان انطلاقا من التوافق الذي يمكن التوصل اليه مع الحكومة اللبنانية.