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نص خطبة السيد الصدر خلال صلاة الجمعة الموحدة اليوم

نص خطبة السيد الصدر خلال صلاة الجمعة الموحدة اليوم
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أدناه النص الكامل لخطبة صلاة الجمعة الموحدة بقلم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

العالم - العراق

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