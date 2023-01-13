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الآلاف من انصار التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة الموحدة

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

الآلاف من اتباع التيار الصدري تقاطروا صوب مدينة الصدر شرقي بغداد لاداء صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها السيد مقتدى الصدر، واقامتها في اغلب المحافظات ومن بينها بغداد.

العالم - مراسلون

الهدف من هذا التجمع ذو الطابع الديني وفق بيانات التيار هو احياء ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، وكذلك استذكار لاطلاق الشهيد محمد صادق الصدر مبادرة اقامة صلاة الجمع ابان عهد النظام البائد.

غاب المحتوى السياسي عن خطبة الجمعة في الصلاة الموحدة لانصار التيار واقتصرت الكلمة على ضرورة الاستمرار باقامة صلوات الجمعة مع التحشيد لها.

تحشيد تذهب بعض التحليلات الى ان الغاية منه ترتيب اوراق التيار استعدادا للانتخابات المحلية وتمهيدا للعودة الى المشهد السياسي.

وتعد هذه الصلاة الموحدة النشاط الاول لانصار التيار الصدري منذ التظاهرات الاخيرة وما تبعه من اقتحام للبرلمان ومواجهات مسلحة التي اختتمت باعلان الصدر اعلانه اعتزال العمل السياسي.

هذه الصلاة الموحدة هي واحدة من مجموعة صلوات شهدتها اغلب المحافظات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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