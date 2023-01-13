الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

يزبك يؤكد على التفاهم والتوافق للخروج من نفق الفراغ الرئاسي

يزبك يؤكد على التفاهم والتوافق للخروج من نفق الفراغ الرئاسي
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على الواجب الخروج من حالة التأجيل وعدم المبالاة، ولا بد من المبادرة إلى التفاهم والتوافق للخروج من نفق الفراغ، بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يكون ذلك بالتحدي والفرض من الخارج.

العالم - لبنان

وقال أن الأوضاع في لبنان تزداد سوءا يوما بعد يوم، من الدولار إلى كل سلعة، ولا يزال المسؤولون لا تحركهم الاعتصامات والمظاهرات، إلى متى يبقى الوضع ممسوكا؟ إن اللبنانيين قادرون بأنفسهم، إذا صفت النوايا وفتحت القلوب على المصلحة الوطنية.

واعتبر في خطبته بمقام السيدة خولة في بعلبك شرق لبنان أن حرية الإعلام لا تصلح ذريعة لانتهاك المقدسات، والصحيفة الفرنسية شارل إيبدو كانه موكل إليها انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومن مكانة أنبياء ورسل ومراجع دين من كل طائفة ومذهب. والنيل من المقام المقدس لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، هو نيل واعتداء على ملايين المسلمين الذين يرجعون إليه في العالم الإسلامي، وهو انتهاك لحرمة الإسلام المحمدي الأصيل الذي يمثله، لذا نطالب العالم الاسلامي والعالم الحر الحريص على المقدسات اتخاذ المواقف المطلوبة، فضلا عن السلطة الفرنسية المعنية أولا وبالذات بالمعالجة ووضع حد لهذه الانتهاكات.

وختم: العالم في عمى عما يجري في فلسطين من وحشية العدو الاسرائيلي بانتهاك المقدسات والقتل والهدم والتشريد، ومنع رفع العلم الفلسطيني مؤخرا من الحكومة الصهيونية التي تجسد العنصرية بإلغاء شعب وهويته الوطنية، وإقامة دولة صهيونية لقيطة، فأين الأمم المتحده ومنظمات حقوق الإنسان؟.يس الجمهورية

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الشيخ دعموش: لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله يستقبل عبد اللهيان لبحث آخر تطورات المنطقة

حريق في مكتبة وزير العدل الأفغاني السابق وطالبان تمنع السكان من إخماده

ملفات عديدة على طاولة حوار السوداني والمستشار الألماني

الوقفة التضامنية مع معتقلي المرفأ المالي البحريني- 2014

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-01-2023

هيومن رايتس ووتش تفضح الإمارات في تقريرها السنوي لعام 2022