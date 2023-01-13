خبير عسكري يكشف دور المرتزقة البريطانيين في سوليدار

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وأعرب الخبير عن اعتقاده، بأن هؤلاء المرتزقة عملوا هناك كمدربين أو كمراقبين.

ووفقا للخبير شارك اللواء رقم 77، الذي يعتبر من قوات النخبة في الجيش الأوكراني، في الدفاع عن سوليدار، ويلفت النظر أن العديد من ضباط وصف ضباط هذا اللواء، تدربوا في بريطانيا.

وأضاف كيسيليوف: "على الأغلب كان المرتزقة البريطانيون، الذين قتلوا في سوليدار، إما مدربين مشرفين على العمل في هذا اللواء أو مراقبين. ولكنهم في كل الأحوال كانوا متواجدين في صفوف هذه الوحدة القتالية".

ووفقا له، يؤكد سكان سيفرسك المجاورة لسوليدار، أنهم سمعوا أحاديث باللغتين الإنجليزية والبولندية بين العسكريين المتواجدين هناك.

وقال: "يمكننا أن نقول أن هؤلاء (الناجين) من المرتزقة فروا لتوهم إلى هناك".

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أنه تم تلقي طلب العثور على البريطانيين المفقودين في سوليدار، وذلك عبر الخط الساخن "اسأل فاغنر" في 8 يناير. ولاحقا تم العثور على جثة أحدهما مع وثائق تعود للاثنين.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يعرف تفاصيل مقتل البريطاني ولا عن أي اتصالات مع لندن بهذا الصدد.