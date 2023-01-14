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إيران تحافظ علی المرتبة الـ 22 عالمیا في التجارة البحرية

إيران تحافظ علی المرتبة الـ 22 عالمیا في التجارة البحرية
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن زيادة سعة الشحن لأسطول الشحن الإيراني بمقدار 190 ألف طن في عام 2022 ، وأعلن أن إيران تمكنت من الحفاظ على مكانتها باعتبارها القوة 22 عالمیا في التجارة البحرية وحجم أسطولها البحري.

العالم - ايران

وأعلن الأونكتاد عن إضافة 8 سفن جديدة إلى أسطول التجارة البحرية الإيرانية في عام 2021 واضاف: أن العدد الإجمالي للسفن الإيرانية بلغ 255 سفينة في عام 2022 >
وتظهر مقارنة إيران بالدول الأخرى أنها تحتل المرتبة الـ 22 في العالم من حيث سعة الشحن البحري.

وإن قدرة الأسطول الملاحي الإيراني أكبر حتى من الأعضاء الثلاثة في مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي فرنسا وإيطاليا وكندا.
وكان امتلاك قوة بحرية كبيرة ومتنوعة إحدى نقاط القوة الإيرانية في مواجهة الحظر الأمريكي. ومن خلال استخدام هذا الأسطول الضخم، تمكنت إيران إلى حد كبير من تحييد الحظر الاقتصادي المفروض عليها.

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إيران تحافظ علی المرتبة الـ 22 عالمیا في التجارة البحرية

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