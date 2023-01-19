كاميرا العالم تواكب احتفالات الفلسطينيين بحرية الاسير ماهر يونس

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى أن ان الوفود التي كانت تود المجيء من الجنوب الفلسطيني ومن القدس المحتلة ومن الضفة الغربية لاستقبال الأسير تمت إعادتهم منوها الى أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد وضع العشرات من الحواجز.

ولفت مراسلنا الى النه شارك المئات من الفلسطينيين اليوم الخميس، في احتفالات جماهيرية لاطلاق سراح الاسير ماهر يونس بعد اربعين عاما في الاسر، ورفع المشاركون صورا للاسير يونس وأطلقوا ايضا صوره مع بالونات تحمل الوان علم فلسطين في سماء غزة ووزعوا الحلوى.



كما شاركت فرق شعبية باداء اغان ثورية بحضور قادة الفصائل، وقال القيادي في حركة فتح ان غزة اليوم تحتفل بحرية ماهر يونس كما احتفلت بحرية كريم يونس.



واكد لمعا ان ماهر يونس لا يمثل حالة فردية بل يمثل حالة وطنية وهو اقدم اسير سياسي على مستوى العالم.



وأشار الى أن كل القوى الوطنية والاسلامية تحتفل بحرية ماهر يونس وهو مدعاة لمواصلة العمل الدؤوب لضمان الحرية وتبييض السجون من كل الاسرى الفلسطينيين والعرب.



وأضاف:"هذا واجب وثابت من الثوابت الفلسطينية وسنسعى بكل الطرق والوسائل لضمان حرية كافة اسرانا من داخل السجون ".

فرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس (64 عاما) بعد أن أمضى 40 عاما في سجونها.

كما زار ماهر يونس قبر والده أول ما دخل القرية بعد 40 عاما من الاعتقال، واستقبلته عائلته بحفاوة، وسط احتفالات كبيرة بين أبناء بلدة عارة، فيما قامت والدته بإلباسه عباءة العريس وطوقا من الزهور وسط انغمار دموع الفرحة. كما تمنت الحرية لكل أسير في السجون الإسرائيلية.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 عاما". وأشار البيان إلى أن "يونس في طريقه إلى البيت بعد أن تنسم الحرية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...