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برلماني عراقي: أمريكا تتلاعب بمقدرات الشعب عبر الدولار

برلماني عراقي: أمريكا تتلاعب بمقدرات الشعب عبر الدولار
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد حسن القدري، السبت، أمريكا بالتلاعب في اسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد ان الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة المقبلة.

العالم-العراق

وقال القدري في حديث لوكالة المعلومة، إن "ارتفاع أسعار الدولار حاليا هو بسبب الضغوط الامريكية الذي تمارسه على الحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "أمريكا عملت باتجاه اضعاف قيمة الدينار العراقي".

وتابع، ان "أمريكا تتلاعب باسعار الدولار من خلال استخدامه كورقة ضغط على الحكومة لتمرير مصالحها الخاصة في العراق".

وبشأن الضغوطات الامريكية يبين القدري، ان "أمريكا تحاول بعدة طرق التلاعب في مقدرات الشعب العراقي والضغط على الحكومة وإحدى هذه الطرق هي القرارات الأخيرة التي ساهمت بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي".

وكان القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي قد تحدث في وقت سابق ، ان "كل المعطيات حيال ارتفاع سعر صرف الدولار تقود الى ان وزارة الخزانة الامريكية هي من تقف ورائها بأشكال متعددة عبر خفض ضخ الدولار من رصيد البنك المركزي في واشنطن".

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