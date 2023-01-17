شاهد.. اجندة وزير الخارجية الايراني خلال زيارته لانقرة

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان لقاء وزير الخارجية الايراني لم يقتصر على لقاء نظيره التركي وانما كان هنالك لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة.



ولفت مراسلنا الى أن المواضيع التي ناقشها الطرفان تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل تطور التبادلات التجارية ومجموعة من الاتفاقات التي كانت قد وقعت في الأشهر الأخيرة والتي تستكملها وزارة الخارجية من خلال النقاش مع وزير الخارجية التركي.

واوضح مراسلنا ان هنالك موضوع هام بالنسبة لتركيا، وهو أزمة الطاقة وانخفاض كمية الغاز الايراني الوارد الى تركيا الى نسبة تقل عن 70% وهو موضوع هام سيكون على طاولة النقاش بين البلدين.

وكان قد التقى وزير الخارجية الايراني أمير حسين عبداللهيان بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان لدى زيارته العاصمة انقرة على رأس وفد رسمي في ثالث محطة من جولته الإقليمية هذا الأسبوع.



وكان قد التقى امير عبداللهيان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته التي تستمر يوما واحدا، وصرح فور وصوله الى مطار ايسن بوغا الدولي أن مباحثاته مع نظيره التركي والرئيس أردوغان ستتناول العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

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