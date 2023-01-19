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ماهر يونس يعانق الحرية بعد 40 عام قضايا في سجون الاحتلال

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

بعد 40 عام من الاعتقال الاسير الفلسطيني ماهر يونس ابن بلدة عرعره بالداخل الفلسطيني يتنفس الحرية والاحتلال يفرض عليه وعائلته قيوداً واجراءات تنكيلية.

العالم - خاص بالعالم

عانق عميد الأسرى، ماهر يونس، من بلدة عرعرة في منطقة المثلث الشمالي، الحرية، وذلك بعد أن قضى 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

حيث أفرجت عنه السلطات الإسرائيلية من معتقل في منطقة النقب المحتل، حيث تم استقباله من قبل والدته وأشقائه والاهالي بالورد والزغاريد رغم فرض الاحتلال قيوده عليهم ومنعهم من اقامة اي احتفال او رفع علم فلسطين.

وأكد الأسير ماهر يونس ان كل أسير يعشق الحرية ولا يوجد انسان لا يتعطش الى الحرية مشيرا الى أن رسالة الأسرى ليست واحدة بل هي عدة رسائل منوها الى انه سيتم الطلب من الجهات المعنية متابعة قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

أشار يونس الى أن الاسرى الفلسطينيين اليوم في سجون الاحتلال الاسرائيلي يتعرضون الى هجمة محذرا ان التركيبة الجديدة لحكومة الاحتلال تحضر خططا للهجوم على الأسرى الفلسطينيين.

والدة الاسير ماهر يونس عبرت عن فرحتها بالافراج عن نحلها بعد كل هذا الانتظار متمنيةً بالافراج عن كافة الاسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد قام بالتنكيل بالاسير يونس قبل الافراج عنه ووضعه بالعزل الانفرادي ومنعه من وداع رفاقه في الاسر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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