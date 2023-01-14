ألمانيا.. الشرطة تفرق بالقوة مظاهرة لنشطاء حماية البيئة

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وأشار الموقع إلى أن قوات الأمن بدأت في صباح يوم الأربعاء، بإخلاء لوتزيرات، الواقعة في شمال الراين ـــ ستفاليا. حيث تخطط شركة الطاقة الألمانية RWE البدء باستخراج الفحم. وكان من المفترض إخلاء القرية بالكامل من سكانها بحلول نهاية يناير بموجب مرسوم قانوني.

لكن نشطاء حماية البيئة المعارضين لاستخراج الفحم أرادوا الحفاظ على لوتزيرات، واستقروا في المنازل التي رحل عنها سكانها رافضين الخروج منها وإخلاءها.

وجاء في تقرير الموقع أن" الشرطة استخدمت خراطيم المياه ورذاذ الفلفل والهراوات لمنع متظاهرين آخرين من الدخول للقرية المطوقة أمنيا".

وأكد متحدث باسم الشرطة أن قوات الأمن اضطرت إلى صد المتظاهرين بالقوة، ولا تتوفر معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو اعتقال نشطاء مع استمرار العملية.

وفي يوم السبت، توجه الآلاف من المتظاهرين إلى لوتزيرات، وانضمت إليهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ. وبحسب المنظمين، شارك في الفعالية قرابة 35 ألف شخص، في حين قدرت الشرطة عددهم بـ 8-10 آلاف شخص.