زيلينسكي: تسليح أوكرانيا هو السبيل لصد الهجمات الروسية

العالم - الأزمة الأوكرانية

هذا وشنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على مدن أوكرانية عدة، وأصاب القصف منشآت البنية التحتية للطاقة في عدد من المدن، ولذا باتت مناطق واسعة في حالة ظلام.

واستهدفت الضربات الصاروخية مناطق في العاصمة كييف ومدينة خاركيف، بما في ذلك مدينة لفيف الغربية ومرفأ أوديسا في الجنوب وصولا إلى دنيبرو في أقصى الشرق.

وحذر مسؤولون أوكرانيون قبل ذلك بساعات قليلة، من إقلاع 17 طائرة روسية قاذفة في ما بدا كأنه موجة من الهجمات.

كما وردت أنباء عن وقوع هجمات في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

دعم عسكري بريطاني

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بريطانيا سترسل دبابات من نوع "تشالنجر 2"، لدعم أوكرانيا عسكريا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن سوناك تحدث هاتفيا إلى زيلينسكي يوم السبت، وأكد على إرسال المعدات والمزيد من الأنظمة الدفاعية.

وأشار مكتب رئاسة الحكومة في بريطانيا إلى أن الخطوة تظهر "طموح بريطانيا لتكثيف الدعم".

وشكر الرئيس الأوكراني بريطانيا، قائلا إن قرار إرسال الدبابات "لن يعزز قوتنا على أرض المعركة فحسب، بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى الشركاء الآخرين"ن بحسب تعبيره.