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وزير الصحة الايراني يحذر من موجة جديدة محتملة من كورونا

وزير الصحة الايراني يحذر من موجة جديدة محتملة من كورونا
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي من احتمال انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في البلاد في غضون الشهرين المقبلين.

العالم - ايران

وقال وزير الصحة في تصريح لمراسل وكالة فارس، حول تطعيم اللقاحات المضادة لكورونا: حاليا كما في السابق، لا يمثل تطعيم لقاح كورونا مشكلة، ويمكن لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على لقاح كورونا.

وحول احتمال تفشي فيروس كورونا مجددا في البلاد، قال وزير الصحة: هناك احتمال بظهور موجة من فيروس كورونا في البلاد بنهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2023)، ويعتمد انتشار كورونا مجددا وعدد الإحصائيات على تعاون المواطنين، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم واتباع البروتوكولات الصحية، ستنخفض أعداد الاصابات.

واضاف: أن التطعيم ومراعاة التباعد الاجتماعية وارتداء الكمامات من بين الإجراءات التي يمكن للناس اتخاذها لمنع انتشار كورونا مرة أخرى، وابلغت وزير الطرق والتنمية العمرانية أنه يجب أن يكون ارتداء الكمامات للمسافرين على الطائرات أمرا إلزاميًا.

ولفت وزير الصحة الايراني الى انه يوجد حاليا 50 مليون جرعة لقاح كورونا جاهزة للتطعيم في البلاد.

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