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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يعقد لقاءا في دمشق مع قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا
أ ف ب: مستشار للرئيس التركي يقول ان انقرة مستعدة للضغط من أجل مناطق "وقف إطلاق نار محلي" في أوكرانيا
أ ف ب: مستشار للرئيس التركي يقول ان انقرة مستعدة للضغط من أجل مناطق "وقف إطلاق نار محلي" في أوكرانيا
مصادر فلسطينية: آلاف المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة
أ ف ب: رئيس الوزراء البريطاني يعلن أن بلاده سترسل دبابات إلى أوكرانيا
فيصل المقداد: المنطقة تواجه تحديات كثيرة والاعداء لا يريدون تطور الشعب السوري
فيصل المقداد: "اسرائيل" ستعرف ان سوريا ستقوم بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية في الوقت المناسب وستشعر بالاسف
فيصل المقداد: سوريا لا يمكن ان تنسى شهداءها وخسائرها والتطاول الصهيوني المدعوم من قبل بعض القوى الدولية
فيصل المقداد: ما تقوم به "اسرائيل" على الاراضي الفلسطينية هو جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
فيصل المقداد: نحن مع ايران نعبر عن وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني
رئيسي: الإغلاق ليس حلاً جيدًا ازاء موجة البرد لكن الاهم هو إيصال الوقود للمنازل
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش
اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي إغلاق الدوائر والمؤسسات ليس حلاً جيداً ، لكن الموضوع الأهم اليوم هو ايصال الوقود للمنازل ومن ثم للوحدات التجارية والإدارية، في ظل موجة البرد غير المسبوقة التي تجتاح البلاد في الوقت الحاضر.
العالم - ايران
يتبع...
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
كلمات دليلية :
موجة البرد
رئيسي
الإغلاق
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