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رئيسي: الإغلاق ليس حلاً جيدًا ازاء موجة البرد لكن الاهم هو إيصال الوقود للمنازل

رئيسي: الإغلاق ليس حلاً جيدًا ازاء موجة البرد لكن الاهم هو إيصال الوقود للمنازل
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي إغلاق الدوائر والمؤسسات ليس حلاً جيداً ، لكن الموضوع الأهم اليوم هو ايصال الوقود للمنازل ومن ثم للوحدات التجارية والإدارية، في ظل موجة البرد غير المسبوقة التي تجتاح البلاد في الوقت الحاضر.

العالم - ايران

يتبع...

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