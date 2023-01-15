الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: صادرات النفط الإيراني تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

رويترز: صادرات النفط الإيراني تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة رويترز أن صادرات النفط الإيراني في الشهرين الأخيرين من سنة 2022 قد شهدت زيادة هي أعلى مستوى منذ 3 سنوات.

العالم - إيران

ونقلت "رويترز" استنادا إلى بيانات شركات تتبع حركة السفن، أن صادرات النفط الإيراني سجلت رقما قياسيا في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022، وحتى بدأت سنة 2023 بشكل قوي رغم الحظر الأميركي.

وأدعت الوكالة أنه "منذ إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي سنة 2018 قد تراجعت صادرات النفط الإيراني، إلا أنه وبعد وصول الرئيس بايدن للسلطة في الولايات المتحدة، إزدادت صادرات النفط وهي الأعلى منذ سنة 2019."

وقالت مؤسسة SVB الدولية "إن إيران في شهر ديسمبر 2022 قد صدرت متوسط 1.137 مليون برميل يوميا بزيادة 42 ألف برميل يوميا على أساس شهري."

من جهة ثانية قالت مؤسسة "بترول لوجستكيز" المتخصصة بتتبع شحنات النفط أن "وتيرة صادرات النفط الإيراني تتصاعد وبلغت أعلى مستوى في شهر ديسمبر 2022 منذ 3 سنوات."

كما أفادت مؤسسة " كوبلر" للمعلومات أن "صادرات النفط الإيراني في شهر نوفمبر الفائت قد سجلت متوسط 1.23 مليون برميل يوميا."

روابط ذات صلة

قطاع البتروكيماويات الايراني يرفد سوق الصرف بـ 12.7 مليار دولار

بـ نحو مليار متر مكعب .. ايران تسجل رقما قياسيا باستخراج الغاز

بالسنة المالية الجديدة .. ايران تتوقع بيع 1.4 مليون برميل نفط يوميا

مسؤول ايراني : صادرات النفط تخطت توقعات الموازنة العامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قبلان: الحلّ بالتضامن الوطني وتوطين الحلول لا تدويلها

الوفاء اللبناني: حزب الله أنجز أغلب بنود خطة 2022 لمعالجة ملفات الموارد المائية جنوبًا

اميركا تنتهك سيادة العراق وتهرب النفط السوري باتجاه كردستان العراق بهذا الهدف

عبد السلام: زيارة الوفد العماني لصنعاء تمهد لسلام شامل في اليمن

رويترز: صادرات النفط الإيراني تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

معهد امريكي: تهديدات بايدن لابن سلمان فارغة وحرب اليمن وصمة عار