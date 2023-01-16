شاهد.. نتنياهو يعتبر مواقف المعارضة دعوة لحرب أهلية

العالم – خاص بالعالم

ارتفاع الاصوات المعارضة واتساع رقعة التظاهرات في الكيان الاسرائيلي بسبب محاولات رئيس وزرائها ان تكون يقوض القضاء للحيلولة دون ملاحقته وملاحقة بعض أعضاء حكومته قضائيا، جعلت بنيامين نتانياهو يشعر بالخطر لذا سارع بالتحذير مما وصفها يدعوات المعارضة لحرب أهلية في البلاد، داعيا الى عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة.

وامام هذه التظاهرات التي ترفض ما زعم وزير العدل الجديد ياريف ليفين بانها إصلاحات قضائية، قال نتانياهو إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وانه يصر على المضي قدما فيها.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد خروج سبعين ألف محتج في مظاهرات حاشدة مناهضة بتل ابيب وساحات القدس وحيفا وتعتبر هذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتنياهو اليمين الدستوري في نهاية ديسمبر.

وفي الرابع من الشهر الجاري، عرض وزير العدل ياريف ليفين خطة مثيرة للجدل لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة القضاء، قالت المعارضة برئاسة يائير لبيد إنها 'انقلاب قضائي'، وتمثل 'نهاية للديمقراطية'.