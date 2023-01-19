النشطاء يحملون مدير شرطة خميس مشيط مسؤولية أحداث دار الايتام المحافظة

العالم - السعودية

ويظهر في المقطع مشاهد من الحادثة التي وقعت في دار للأيتام بخميس مشيط، التي تم تداوله قبل اشهر في مواقع التواصل.

وكان قد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الفيديو المسرب يظهر اقتحام سلطات الأمن السعودية لسكن خاص بالفتيات اليتيمات في دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.

كما يكشف الفيديو اعتداء ضباط الأمن السعوديين على الفتيات اليتيمات بالضرب، وترويعهن.

وأكد عدد من النشطاء أن فتيات دار الأيتام كانت لهن مطالبات بحقوق وتم رفض هذه المطالبات من إدارة دار الأيتام، مما دفع الفتيات للإضراب وهو ما جعل المسؤولين في الدار من طلب المساعدة من الجهات الأمنية .

وعلق حساب "جلادي الايتام" على الفيديو": في امتهان سافر لما يسمى تحقيق ظهر مدير شرطة خميس مشيط محمد يحيى البناوي في عزاء منذ يومين لا يزال يحتفظ بمنصبه كمدير لشرطة خميس مشيط العميد البناوي هو المسؤول المباشر والمشرف على جلد وامتهان #ايتام_خميس_مشيط".

كما علق الناشط "يوسف الأوسي":"العميد البناوي جلاد #ايتام_خميس_مشيط يظهر في عزاء في خميس مشيط محتفظا بمنصبه كمدير لشرطة خميس مشيط بيان امارة عسير بفتح تحقيق هو بيان كاذب يثبت خسة ونذالة أمير عسير".