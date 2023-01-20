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من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي.. لجنة التنسيق المشتركة السودانية تواصل مناقشتها

من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي.. لجنة التنسيق المشتركة السودانية تواصل مناقشتها
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

واصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية في السودان، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.

العالم - السودان

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، أمس الخميس، إن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان.

وأضاف أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر.

وأوضح يوسف أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.

كما تهدف أيضا إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه.

يذكر أن كل أطراف الاتفاق الاطاري مصممة على بلوغ اتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل الأطراف المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.

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من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي.. لجنة التنسيق المشتركة السودانية تواصل مناقشتها

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