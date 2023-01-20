الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو مجلس خبراء القيادة: تحرك أوروبا منصة لأعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني

عضو مجلس خبراء القيادة: تحرك أوروبا منصة لأعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

وصف عضو الهيئة الرئاسية في مجلس خبراء القيادة آية الله "عباس كعبي" التحرك الذي بدأته أوروبا بأنها منصة لأعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أن أوروبا تتحمل مسؤولة تداعيات هذه اللعبة الخطيرة.

العالم- ايران

وأدان آية الله "عباس كعبي" في تصريح صحفي القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي بإدراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة ما يسمى بـ «المنظمات الارهابية»، موضحا أن هذا القرار يعتبر اصدار الإذن بأعمال ارهابية ضد الشعب الايراني وقوات حرس الثورة الاسلامية.

وتابع العالم الديني قائلا: ان الاوروبيين والاميركيين هم الذين أسسوا الارهاب الدولي وعصابة "داعش" الارهابية لذا لايمكنهم اتخاذ موقف في مكافحة الارهاب.

وأشار الى أن زمرة المنافقين الارهابية ضرجت آلاف المواطنين الايرانيين بدمائهم بين العام 1981- 1982، وشدد على أن هؤلاء هم الدواعش المجرمين الذين تشملهم الآن مظلة الحماية الاميركية والاوروبية.

وأشار عضو مجلس خبراء القيادة الى دور قوات حرس الثورة الاسلامية في القضاء على هذه العصابة الاجرامية في كل من سوريا والعراق وكل المنطقة وطهرت أراضي الدول الاسلامية في المنطقة من دنس الدواعش الارهابيين الذين تدعمهم اميركا واوروبا، ولولا الحرس الثوري لوصلت هذه العصابة الى اميركا واوروبا ايضا.

واعتبر القرار الاوروبي بمثابة اعلان الحرب وقال: ان الاوروبيين على علم بتداعيات هذا القرار وعليهم أن يتحملوا مسؤولية قرارهم ضد ابناء الشعب الايراني وقوات حرس الثورة الاسلامية.

روابط ذات صلة

خطيب جمعة طهران: حرس الثورة الاسلامية الحصن المنيع لايران الاسلامية وقوتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. 5 طائرات مسيرة استهدفت القاعدة الأمريكية في التنف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. قرب التطبيع العلني بين الكيان والسعودية واستحياء الرياض

الخارجية الفلسطينية تدين توسيع الاحتلال مخططاته الاستيطانية

القضاء على عدد من إرهابيي 'داعش' بعملية للقوى السورية بريف درعا

عضو مجلس خبراء القيادة: تحرك أوروبا منصة لأعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني

أكثر من مليون فرنسي يتظاهرون ضد تعديلات قانون التقاعد