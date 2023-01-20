عضو مجلس خبراء القيادة: تحرك أوروبا منصة لأعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني

العالم- ايران

وأدان آية الله "عباس كعبي" في تصريح صحفي القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي بإدراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة ما يسمى بـ «المنظمات الارهابية»، موضحا أن هذا القرار يعتبر اصدار الإذن بأعمال ارهابية ضد الشعب الايراني وقوات حرس الثورة الاسلامية.

وتابع العالم الديني قائلا: ان الاوروبيين والاميركيين هم الذين أسسوا الارهاب الدولي وعصابة "داعش" الارهابية لذا لايمكنهم اتخاذ موقف في مكافحة الارهاب.

وأشار الى أن زمرة المنافقين الارهابية ضرجت آلاف المواطنين الايرانيين بدمائهم بين العام 1981- 1982، وشدد على أن هؤلاء هم الدواعش المجرمين الذين تشملهم الآن مظلة الحماية الاميركية والاوروبية.

وأشار عضو مجلس خبراء القيادة الى دور قوات حرس الثورة الاسلامية في القضاء على هذه العصابة الاجرامية في كل من سوريا والعراق وكل المنطقة وطهرت أراضي الدول الاسلامية في المنطقة من دنس الدواعش الارهابيين الذين تدعمهم اميركا واوروبا، ولولا الحرس الثوري لوصلت هذه العصابة الى اميركا واوروبا ايضا.

واعتبر القرار الاوروبي بمثابة اعلان الحرب وقال: ان الاوروبيين على علم بتداعيات هذا القرار وعليهم أن يتحملوا مسؤولية قرارهم ضد ابناء الشعب الايراني وقوات حرس الثورة الاسلامية.