منظمة 'ADHRB' تستنكر الاعتداء على 14 سجينا سياسيا في العزل

العالم- البحرين

وجاء في الحساب " #سجن_جو: الانتهاكات تستمر وتتزايد بحق ال 14 سجين سياسي المعزولين عن العالم الخارجي، فقد كشف شقيق السجين السياسي حسين فاضل البلادي بعد زيارته عن المزيد من الانتهاكات المروعة التي يعانيها السجناء لاسيما بعد حادثة اعتداء أخيرة حصلت".

https://adhrb.org/ar/?p=9033

منذ 10 أغسطس 2022، وحتى اليوم يرزح 14 سجينا اسياسيا بحرينيا تحت وطأة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سجن جو، وسط انقطاعهم عن العالم الخارجي وتعذر التواصل بينهم وبين عوائلهم الذين فشلت محاولاتهم في الكشف عن مصيرهم بعد التواصل مع إدارة السجن ومؤسسات الإنصاف الوطنية.

وبينما تتفشى سياسة الإفلات من العقاب وردنا أسماء ضباط وأفراد تورطوا بارتكاب تلك الإنتهاكات بحق هؤلاء وتعريضهم للتضييق الممنهج وسوء لمعاملة اللاإنسانية، على الرغم من إحالة 10 منهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة محاولة تهريب سجناء آخرين.

تثير منظمة ADHRB القلق الشديد حيال مصير هؤلاء السجناء المجهول، وتستنكر غياب دور المؤسسات المعنية التي تدعي في المحافل الدولية حرصها على ضمان عدم تعرض السجناء للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء وعلى رأسهم وزارة الداخلية، وعدم صدور أي بيان أو تصريح يبرر جميع الشكاوى والمناشدات الصادرة من داخل السجن ومن قبل أهالي هؤلاء السجناء.

وتطالب ADHRB وحدة التحقيق الخاصة التي تدعي اختصاصها في التحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي تقع من المسؤولين الحكوميين، بفتح تحقيق فوري حول الانتهاكات المرتكبة بحق هؤلاء السجناء والكشف بشكل عاجل عن مصيرهم المجهول، لاسيما وأنّ هذه القضية تثار على مواقع التواصل الإجتماعي ومن قبل الأهالي النشطاء والمنظمات الحقوقية منذ أغسطس من العام الماضي وحتى اليوم ولم تلق آذاناً صاغية.