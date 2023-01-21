فشل اجتماع أوروبي لتزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.

وبعد الاجتماع، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الألمان لم يتخذوا قرارا بشأن دبابات ليوبارد. وأوضح أن الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع، مشددا على مساعدة الحلفاء لكييف في الاستعداد لهجوم.

وقال لويد أوستن: 'الفرصة سانحة بين اللحظة الراهنة والربيع، أي عندما يبدؤون عملياتهم وهجومهم المضاد، هذه ليست فترة طويلة وعلينا جمع القدرات المناسبة، علينا أن نبذل مجهودا أكبر إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا. أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضا".

وبعد عدم صدور أي قرار من اجتماع الحلفاء في رامشتاين، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لا خيار آخر سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده.

وقال زيلينسكي:"نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار بشأن الدبابات. ان شركائنا لديهم موقف مبدأي، لدعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل انتصارنا".

في المقابل، رد الكرملين على الفور مؤكدا أن شحنات الدبابات هذه لن تغير الوضع على الأرض. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الشحنات لا يمكن أن تغير شيئاً، بل ستسبب في مشاكل جديدة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق لهذا الاجتماع، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدانمارك قد أعلنت عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا. من جهتها، تعهدت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بـستمئة صاروخ إضافي من طراز 'بريمستون'، فيما وعدت الدانمارك بتزويدها بتسعة عشر مدفع 'قيصر' فرنسي الصنع والسويد بمدافع 'آرتشر'، لكن أوكرانيا تطلب المزيد.