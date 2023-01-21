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عضو بالبرلمان الأوروبي: تدعو لمحاسبة امريكا على جرائمها في العراق وسوريا

عضو بالبرلمان الأوروبي: تدعو لمحاسبة امريكا على جرائمها في العراق وسوريا
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

دعت عضو البرلمان الأوروبي رئيسة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي كاترجينا كونيتشنا إلى إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول.

العالم - سوريا

وشددت كونيتشنا في حديث تلفزيوني اليوم على ضرورة تنفيذ مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق الملزمة، وأيضاً تطبيق المبادئ العامة للعدالة في حال حرصت بعض الحكومات والبرلمانات الأوروبية على احترام القانون الدولي وإحقاق العدالة التي تعاقب المعتدي.

وأعادت البرلمانية الأوروبية التذكير بالغزو الأمريكي للعراق الذي كان خرقاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن ذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل لتبرير هذا الغزو كان كذبة مقصودة، أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين العراقيين.

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عضو بالبرلمان الأوروبي: تدعو لمحاسبة امريكا على جرائمها في العراق وسوريا

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