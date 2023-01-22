شاهد.. وثائق سرية جديدة في منزل الرئيس الأميركي بايدن!

العالم - خاص بالعالم

وثائق سرية اضافية عثر عليها في مقر اقامة الرئيس الاميركي جو بايدن في ويلمينغتن بولاية ديلاوير هذا الأسبوع لتضاف إلى مجموعة من الملفات السرية الأخرى التي سبق اكتشافها في منزل بايدن وفي أحد مكاتبه السابقة بواشنطن واقر بها البيت الابيض بعد تسريب وسائل اعلام معلومات عن القضية.

المحامي الشخصي لبايدن بوب باور قال في بيان إن وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف.

واضاف ان البحث استمر قرابة 12 ساعة موضحا أن بعض الوثائق الجديدة التي صودرت يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن عضوا في مجلس الشيوخ قبل 30 عاما واخرى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس الاسبق باراك اوباما.

وفيما شدد باور على أن بايدن وأعضاء فريقه القانوني الشخصي يأخذون الأمر بمسؤولية قلل بايدن من اهمية الضجة التي تثيره القضية.

وقال الرئيس الاميركي جو بايدن: "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة، أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم".

ورغم استخفاف بايدن بالقضية غير ان الامر محرج للديمقراطيين بعدما كانوا قد وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.

وبعد اتهامات وجهها الجمهوريون لمكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي ولوزراة العدل الاميركية بازواجية المعايير في التحقيق بين بايدن وترامب أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها الرئيس السابق، غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.