شاهد.. هكذا احتفلت ووهان برأس السنة الصينية الجديدة..

العالم - خاص بالعالم

بعد ثلاث سنوات من احتضان جائحة كورونا واجراءات صارمة وقيود الإغلاق التي أرهقت السكان، احتفل سكان مدينة ووهان الصينية بحلول العام الجديد بالأزهار الملونة، ويكتسب الاحتفال برأس السنة الصينية أهمية خاصة هذا العام بعد رفع القيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر.

وتضم المدينة الواقعة على ضفاف نهر يانغتسي 11 مليون نسمة، وشهدت في نهاية 2019 أولى الإصابات بالوباء في العالم. وفرضت فيها إجراءات عزل صارمة في 23 كانون الثاني/يناير 2020، قبل يومين من بداية عام الفأر واستمرت 76 يوما، فحرمت من الاحتفال بليلة رأس السنة.

ووفقا للتقاليد، تهافت سكان ووهان الأحد عند منتصف الليل لتقديم الأقحوان للعائلات التي فقدت مقرّبين خلال السنة الفائتة.



وقال تشانغ: "توفي أصدقاء وأفراد من العائلة هذا العام بسبب كوفيد... من عاداتنا زيارة عائلات المتوفين بعد منتصف ليلة رأس السنة حاملين البخور والأزهار".



وعلى الرغم من الوقت المتأخر، انتشر باعة متجولون على الأرصفة عارضين الأقحوان، بينما أحرق سكان أوراقاً نقدية تكريما لذكرى موتاهم. تزامنا، أطلقت مفرقعات وألعاب نارية احتفالاً بالعام الجديد، على الرغم من الحظر الساري.

وزُيّن شارع 'جيانغهان' الرئيسي للتسوق بمصابيح ملونة وشعارات، وكُتب على لافتة 'أحب ووهان' مع صورة قلب.

وقالت تشو التي تقطن في ووهان "بالطبع الوضع أفضل بعد رفع الاجراءات. بما أنّ الجميع أصيب بكوفيد، يمكننا الاحتفال بكرامة بالعام الجديد".

وقالت تاو وهي بائعة أخرى: "ازداد عدد الناس الذين يشترون الأزهار.. نظرًا لوفاة العديد من الأشخاص بسبب كوفيد في السنوات الأخيرة، يشهد الأقحوان رواجاً، في 2020 العام الذي فرضت فيه اجراءات العزل لم نبع أي زهرة، ورمينا كل الأزهار".



وأكدت أنّ عدد زبائنها 'أكبر من العام الماضي'، لدرجة اضطرارها إلى العمل ساعات إضافية على مشارف العام الجديد.