أوروبا من دعم الإرهاب الی حظر محاربي الإرهاب

العالم – ما رأيكم

ويقول خبراء سياسيين ان الغرب يقول ان داعش تنظيم ارهابي وهذا ما أقره مجلس الأمن الدولي ومن دمر داعش وهزمه هو الحشد الشعبي العراقي بمساعدة حرس الثورة الايراني، فلم لايمنح العالم جائزة نوبل للسلام لمن هزم داعش؟

ويسخر خبراء سياسيين من قرار البرلمان الاوروبي اعتبار حرس الثورة الايراني بأنه تنظيم ارهابي، مؤكدين ان هذه الخطوة تعتبر مجازاة لمحارب الارهاب.

ويشير خبراء سياسيين الی تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حيث قال ان "جبهة النصرة تقوم بعمل رائع في سوريا"، فيما تعتبر جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا وهذا التنظيم مصنف ارهابياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي.

ويؤكد خبراء سياسيين ان هذا يثبت ان الغرب يمجد الارهابيين ويصف من حارب الارهاب بأنه ارهابي وهذا لايعقل أبداً.

ويستبعد باحثون سياسيون ان تفتح أوروبا جبهة جديدة ضدها باتخاذ قرارات صارمة ضد حرس الثورة.

ويقول باحثون سياسيون ان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خاطب وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان قائلاً بأن قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الايراني يعبر عن هواجس اوروبية وقد لايكون له أي مفاعيل تطبيقية.

ويوضح باحثون سياسيون ان الاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة بالذات، يفترض ان يملك من الواقعية والعقلانية بحيث ان لايفتح علی نفسه جبهات جديدة وهو الذي يعاني الامرين علی الجبهة الشرقية في أوروبا.

ويشير باحثون سياسيون الی تصريحات رئيس البرلمان الايراني في الدفاع عن حرس الثورة، مؤكدين ان هذا الرد المستند علی معايير القوة التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية يعبر عن حقيقة ان القرار الاوروبي اذا اتخذ، لن يكون بدون رد والرد سيكون مختلفاً تماماً عما يتوقعه الاوروبي.

ويشدد باحثون سياسيون علی ان الاتحاد الاوروبي طوال الفترة السابقة لم يتجرأ علی المساس بالحرس الثوري لأنه يعلم ان الحرس الثوري يمثل قدسية النظام في ايران ودائماً ما كان يتعاطی بموضوع العقوبات مع افراد ولم يتوجه الی المؤسسات.

ويری خبراء استراتيجيين ان الدول الغربية في عجلة من أمرها لاتخاذ قرارات تبقيها مسيطرة علی العالم.

ويقول خبراء استراتيجيين ان الحرب الاوكرانية هي فصل جديد علی الصعيد الدولي سوف تغير موازنات القوی في العالم ولهذا تحاول الدول الغربية اتخاذ قرارات مستعجلة من اجل البقاء في موقع المسيطر علی العالم.

ويبيّن خبراء استراتيجيين ان هذا الاستعجال، يجعل جميع الادوات الغيرشرعية وغيرقانونية مباحة أمام الدول الغربية لحفظهم في معادلات توازن القوی في مواجهة كل الاطراف التي تناهض هذه السياسات.

ما رأيكم: