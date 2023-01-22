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إقالة 'أرييه درعي' من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

إقالة 'أرييه درعي' من منصبيه كوزير للداخلية والصحة
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من منصبيه كوزير للداخلية والصحة، بموجب قرار المحكمة العليا، يوم الأربعاء الماضي بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا.

العالم - الإحتلال

وقال نتنياهو في كتاب الإقالة:"بحزن شديد، وببالغ الأسى، وبشعور بالغ الصعوبة، أجد نفسي مضطرا لإقالتك من منصبك كوزير في الحكومة، وأنوي البحث عن أي طريقة قانونية لإعادتك."

وكان قد تجاهل نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته قرار المحكمة العليا بإقالة رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من الحكومة، وبدلا من ذلك شكر درعي على المصادقة على سلة الأدوية.

وتطرق نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة إلى لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، وقال إنه تحدث معه حول "فرص جدية للسلام مع جيراننا".

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