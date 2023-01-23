مسيرة حاشدة بصعدة تنديداً بجريمة إحراق القرآن الكريم في السويد

العالم-اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة العبارات المنددة بهذا الفعل الإجرامي الذي يأتي في سياق التطاول الغربي على مقدسات المسلمين والإسلام.. داعيين الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف قوي وسريع لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وأدان بيان صادر عن المسيرة جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد.. معتبرا الجريمة خطوة عدائية في مسلسل الحرب على الإسلام والمسلمين.

وأكد البيان أن جريمة حرق نسخ من القرآن الكريم يقف خلفها اللوبي الصهيوني المتحكم في الغرب.. داعيا قادة الغرب والمجتمع الغربي للتحرر من الصهيونية اليهودية والكف عن الإساءة للأنبياء وكتبه ومحاربة تعاليمه.

وأشار البيان إلى أن ما يشهده الغرب من أعمال عدائية متكررة ضد المقدسات الإسلامية، يعكس ما وصلت إليه حكومات الغرب من إفلاس أخلاقي وسياسي.. مؤكدا أن على حكومة السويد تحمل تبعات جريمة إحراق نسخ من القرآن، لسماحها بذلك، وعليها أن تعتذر رسميا للمسلمين ومحاسبة المجرمين.

ودعا البيان شعوب الأمة الإسلامية للتحرك العملي وتشكيل رأي عالمي يحول دون تكرر هذه الانتهاكات بحق الإسلام ومقدساته.. مبينا أن على الأنظمة الإسلامية أن تتحرك للدفاع عن مقدسات الإسلام، وأن تتخذ إجراءات عقابية حاسمة.

كما دعا بيان مسيرة صعدة إلى مقاطعة السويد وطرد سفرائها من البلدان الإسلامية لسلوكها الإجرامي ضد المقدسات.