بوريل: ألمانيا تعيق المبادرة الأوروبية لإرسال دبابات إلى كييف

العالم - خاص بالعالم

عتاب أوروبي صريح لألمانيا على لسان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اتهم ألمانيا بالوقوف ضد مبادرات الاتحاد لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

وقال بوريل إن أوكرانيا تحتاج إلى إمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء الضربات الروسية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي خصص بالفعل ما مجموعه خمسون مليار يورو لصالح أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

من جهتها أعلنت برلين استعدادها للسماح لبولندا بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أن بلادها لن تقف في طريق إرسال الدبابات اذا طرح عليها الأمر لعلمها بمدى أهمية هذه الدبابات.

تصريحات بربوك جاءت بعد قمة ألمانية فرنسية في باريس، قال بعدها المستشار الألماني أولاف شولتس إن القرارات المستقبلية بشأن إرسال الأسلحة الى اوكرانيا ستتخذ بالتنسيق مع الحلفاء، بينهم الولايات المتحدة.



وقال أولاف شولتس: "أوكرانيا يجب أن تعلم أننا لن نتخلى عنها..سنواصل مساعدتها، لكن لدينا مبدأ، أعتقد أنه مهم للغاية.. نحن نعمل معا ونتشاور".

ميدانيا، أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي في مقاطعة دونيتسك أن القوات الروسية استولت على بلدة كليشييفكا بالقرب من أرتيموفسك التابعة لإقليم دونيتسك شرقي اوكرانيا.

كذلك أفاد المكتب الصحفي لمجموعة 'فاغنر' أن البلدة أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية. ووصفت قيادة قوات 'فاغنر' بلدة كليشييفكا بالضاحية المهمة من ضواحي أرتيموفسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي الاستيلاء على مدينة سوليدار التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وقالت الوزارة إن هذا يسمح بقطع الإمداد عن القوات الأوكرانية في أرتيموفسك ثم تطويقها.