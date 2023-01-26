الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

المحكمة الاتحادية: ارسال بغداد رواتب منطقة كردستان غير قانوني

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية المتعلقة بإرسال سلف مالية الى منطقة كردستان باعتبارها مخالفة للقانون. وستنسف هذه الخطوة جميع المحاولات للتقارب بين اربيل وبغداد، وإنهاء الخلافات بينهما.

العالم - مراسلون

امر تصدر المشهدالعراقي والذي جعل حكومة منطقة كردستان في حيرة من امرها الا وهو اصدار المحكمة الاتحادية حكم ينص بعدم قانونية ارسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم واعتبر رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية يستهدف العملية السياسية برمتها واتفاق تشكيل الحكومة.

ويرى مراقبون حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي كانت تحول عدة دفعات بمليارات الدنانير الى كردستان خلال عامي 2021 و2022، وان قرار المحكمة الاتحادية قبل أن يكون ضد اربيل فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية الجديدة.

يعد هذا القرار الثاني من قبل المحكمة الاتحادية بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور بعد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير الماضي اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان غير دستورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السوداني: لا نحتاج إلى قوات أجنبية قتالية بل استشارية

الاعرجي: العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار

العراق يستضيف بطولة آسيوية منتصف 2023

النزاهة العراقية: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المحكمة الاتحادية: ارسال بغداد رواتب منطقة كردستان غير قانوني

اليمن.. مسيرات جماهرية تنديدا بجريمة حرق المصحف الشريف

كنعاني ينتقد تحريف المسؤولين العراقيين لاسم الخليج الفارسي

بالفيديو.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون دعما للقاضي البيطار

ليبيا.. المشري يكشف الأزمة بين مجلسي النواب والدولة 

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر