البحرين.. إغلاق روضة أطفال لنشرها فيديو يصور واقع البلد

العالم- البحرين

فبعد عدة استدعاءات لإدارة الروضة أصدر المدعو وزير التربية والتعليم "محمد مبارك جمعة" قرارًا بإغلاقها نهائيًّا وإلغاء ترخيصها، حيث أجرت وزارته اتصالات بأولياء أمور التلاميذ لنقلهم إلى حضانات أخرى، وسط تعمّد تجاهل أنّ العام الدراسي قد انتصف وصعوبة حجز أماكن لهم ودفع الأقساط من جديد.

وقد ادعت وزارة التربية والتعليم أنّها اتخذت هذا الإجراء "في ضوء التنسيق المستمر مع الجهات المختصة، وانطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية في رصد المخالفات واتخاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين لإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بالوزارة من وجود مخالفات، فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات الإغلاق الفوري لدار حضانة طفل ديزني وإلغاء ترخيصها نتيجة ما خلصت إليه من انعدام أهلية مالكة دار الحضانة للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم".

وهو ما أثار استغراب إدارة الحضانة واستياء أولياء الأمور الذين أشادوا بأداء الروضة طيلة سنوات وأثنوا عليه منتقدين هذه الخطوة المجحفة بحقّها.

يشار إلى أن جمعة معروف بطائفيته وحقده المذهبيّ وخاصّة على الكادر التعليمي حيث ورد عنه تغريدات طائفية إبان فصل عشرات المعلمين على خلفيّة مشاركتهم بثورة 14 فبراير عام 2011.

يذكر أن روضة "ديزني نيرسري" للأطفال في بلدة سار أعدت في ديسمبر 2021 العمل الفني "أمنيات وطن" الذي تعب الأطفال فيه وبذلوا كلّ طاقاتهم لإنجاحه، لكن أجهزة النظام البحريني أقدمت على حذف الفيديو، ومنعت نشره، واستدعت مديرة الروضة للتحقيق حوله، مانعة حرية التعبير حتى عن بضعة أطفال صوّروا واقعهم المتأزّم اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيًّا.