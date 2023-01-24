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ما أبرز انجازات الملك سلمان وإبنه محمد؟

ما أبرز انجازات الملك سلمان وإبنه محمد؟
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

اشار الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان غانم الدوسري الى مرور 8 سنوات على وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الحكم.

العالم- السعودية

وكتب الدوسري في تغريدة على تويتر:

مرت ثمان سنوات على حكم سلمان ونجله الدب الداشر، من أبرز انجازاتهم قتل المسعود جمال خاشقجي وتقطيع جثته. ما هو تقييمكم لحكم المدعو محمد بن سلمان مقارنة مع الملك عبدالله؟

وتمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 23 يناير 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وفي صباح يوم 21 يونيو 2017 أعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وتم اختيار الأمير محمد بن سلمان (نجل الملك) في هذا المنصب، بتأييد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة. وهو حفيد ابن سعود، والثاني من جيله الذي يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة. أنشئ مجلس البيعة في عام 2006 لتسهيل انتقال الحكم الملكي للسلطة.

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