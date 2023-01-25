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رصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية

رصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة " (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

العالم - سوریا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، يوم أمس الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 5 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة إدلب وعمليتين أخريين في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة حماة.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

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رصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية

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